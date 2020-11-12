Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıkılı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yapılan duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Sanık eski uzman çavuş Hasan Ç, suçsuz olduğunu öne sürdü ve dava sonunda beraatine karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan eski uzman çavuş Ahmet B, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaada beraatinin istendiğini dile getiren Ahmet B, "Ne benim, ne ailemin FETÖ denen bu örgütle bir ilgisi olmadı. Göreve başladığım günden itibaren amirlerim tarafından verilenlerin dışında başka kimseden emir ve talimat almadım. Yaklaşık bir ay önce belirlenen listeyle 15 Temmuz'da nöbetimi tutarken bu menfur olay meydana geldi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Esasa ilişkin mütalaada hakkında beraat talebinde bulunulduğunu aktaran sanık Cihan Ş. ise mütalaaya katıldığını ve önceki savunmalarını tekrarladığını bildirdi. Cihan Ş, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Sanık Mehmet E. de "Kesinlikle ve kesinlikle bir suç işlemedim. Kanunsuz bir eylemim olmadı. Beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Halil E. ve Yaşar D'nin de savunmalarının alınmasının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

Mütalaadan

Davanın 3 Temmuz'da görülen duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir esasa ilişkin görüşünü açıklamış ve 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Mütalaada, sanıklardan 134'ü hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer, 9'u hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.

Daha önce Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karar bağlanan "Genelkurmay çatı davasında" 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan dönemin alay komutanı eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'ın ise alayın işlediği suçların hepsinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 1512 yıla kadar hapsi istenmişti.

Çoğu er 264 sanık hakkında beraat talebinde bulunulan mütalaada, 11'i firari 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması talep edilmişti.