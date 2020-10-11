Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

11.10.2020 12:04
Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, arazideki toprak düzleme çalışması sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, arazideki toprak düzleme çalışması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan dozer operatörü yaşamını yitirirken, arazinin sahibi baba-oğul ise yaralandı. Jandarma olayın ardından 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadim Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Tosun (46), B.İ. (60) ve oğlu F.İ.'ye (20) ait tarlada toprak düzeltme çalışması yapmaya başladı. Tosun'un çalışmaya başlamasından bir süre sonra bitişikteki tarlaların sahibi O.Ç. ve yanındaki H.Ç. ile A.Ç., dozerin kendilerine ait arazilere de girdiğini ileri sürüp, önüne geçti, çalışmayı durdurdu. Bunun üzerine O.Ç. ve beraberindekiler ile B.İ. ve oğlu F.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İddiaya göre O.Ç. yanındaki tabancayla B.İ, oğlu F.İ. ve dozer operatörü Mustafa Tosun'a ateş edip, yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi' ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DİĞER 2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralılardan durumu ağır olan dozer operatörü Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayın ardından kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi, suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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