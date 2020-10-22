Son dakika haberi: Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (3) - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (3)
22.10.2020 17:23
Edinilen son dakika gelişmesine göre EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDIDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor.
EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
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