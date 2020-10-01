Son dakika... 'Dorse' hırsızları kamerada - Son Dakika

İSTANBUL, Kocaeli ve Sakarya'da park halinde bulunan 8 ayrı çekici ve dorse çalan ve parçalayıp hurda olarak satan çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin yakalanma anları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Başakşehir, Bahçelievler, Sultangazi, Pendik, Kocaeli ve Sakarya'da 29 Mayıs- 8 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 8 ayrı çekici ve dorse hırsızlığı üzerine polis soruşturma başlattı.

7 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olayına yönelik soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 28 Eylül Pazartesi günü Avcılar Fatih , Sultangazi ve Üsküdar 'da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1'i çocuk 7 şüpheliyi yakaladı. Polis, 6 adet dorse ve 1 adet çalıntı çekiciyi ele geçirdi.

ÇETE LİDERİ YAKALANDIAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 6 şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Çeteye Asım B. (51)'in liderlik ettiği belirtildi. Çetenin toplamda 11 kişiden oluştuğu 4 kişinin ise önceden yapılan aralıklı operasyonlarla yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira değerinde olan dorseleri hurdacılara 20 veya 30 bin liraya sattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin dorse çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, polisin yaptığı takipte şüphelilerin yakıt yükleme anları polis kamerasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin polisin takibi sonucu tır içinde yakalanma anları başka bir şüphelinin ise çatıda yakalandığı anlar polisin kamerasına yansıdı.