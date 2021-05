Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, en az Kovid-19 kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarında dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi, her 24 saatte 3600 kişi, her yıl ise 1.3 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Trafikte Haklarım Derneği, 1-7 Mayıs tarihlerindeki Trafik Haftası'nda, herkesi trafik kazalarına dur demeye davet ediyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de ise, 2015 - 2019 yılları arasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 405 olduğu, yaklaşık 1.5 milyon kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Sevdiğini kaybetmenin acısını veya engelli kalmanın çaresizliğini yaşayan sayısız insan bulunduğunu ve kazaların büyük bir çoğunluğunun önlenebilir olduğunu belirten Trafikte Haklarım Derneği kurucusu Yasemin Usta'nın geçtiğimiz yıl Trafik Haftası'nda başlattığı #TrafikKazalarınaDurDe adlı sosyal medya kampanyasına ünlü isimler de destek verdi. Dernek, trafik kazalarındaki can kayıplarına dur diyebilmek amacıyla bu yıl da 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki Trafik Haftası'nda kampanyayı sürdürme kararı aldığını duyurdu.

TRAFİK MAĞDURLARI VE ÜNLÜ İSİMLER 'TRAFİKKAZALARINADURDE' DİYOR

Trafikte Haklarım Derneği kampanya kapsamında, trafik kurallarına uymanın önemi konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle 45'er saniyelik 8 kamu spotu hazırladı. Trafik Haftası'nda paylaşıma sunulan ve uzun süre yayında kalacak kamu spotlarında Ecem Özkaya, Haluk Levent ve oyuncu/trafik mağduru Temmuz Karikutal, kazada kuzenini kaybeden Yasemin Usta ve yine trafik kazası sonucu annesini, kardeşini, oğlunu yitiren Serdar Evlin, eşini kaybeden Selma Evlimen ve kazada iki bacağını kaybederek engelli kalan Mürsel Aktaş'ın yer aldığı belirtildi.

HERKESTEN DESTEK BEKLENİYOR

Trafikte Haklarım Derneği, kampanyaya destek olmak isteyenleri, #TrafikKazalarınaDurDe hashtagini kullanarak ve derneğin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, kamu spotlarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya davet ediyor. Kendi farkındalık videosunu veya görselini hazırlamamak isteyenler ise trafikte en fazla rahatsız oldukları sorunları ve kaza faktörlerini belirleyip, bu sorunlarla ilgili kurallara uymayanları uyardıkları bir videoyla projeye destek olabilecek. Dernek, tüm destek verenlerden ellerinin içine kırmızı kalemle "DUR" yazarak veya dur işareti yaparak herkesi bu farkındalığa davet etmeyi hedefliyor.