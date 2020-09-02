Son dakika haberi! Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Gümüşova ilçesinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yaparak uyuşturucu elde ettiği belirlenen 1 şüpheli operasyon sonucu yakalandı.

Zanlının ikametindeki aramada, 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekipler, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına aldı.

Zanlıların üzeri ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.