Son dakika haberi! Eczacı İşverenleri Sendikası: "İlaç Fiyat Kararnamesinde Yapılan İyileştirme 'İlaç Yoklarına' Çare Olmayacak"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, eczacıların ilaç satışından aldığı karlarda kademli olarak yapılan kısmi artışı eleştirdi. Saydan, "Yapılan bu değişiklik yeterli olmadığı gibi, yaşanılan sorunların en başında gelen 'ilaç yoklarına' çare olmayacak. Meslek hayatımız boyunca yaşamadığımız derecede ilaç bulamama sorunu yaşıyoruz" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, eczacıların yükselmesini beklediği karlılık baremlerinde dün yapılan resmi artışa ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Saydan'ın açıklaması şöyle:

"12 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanan duyuruya göre, 13 yıllık karlılık baremlerinde yükselme sağlanarak, sendikamızca önerilmiş olan ayrı bir tabloda eczacı karlıklarına ilişkin baremler yeniden düzenlenmiştir. Toptan satış yapan ecza depolarıyla vatandaşa birebir perakende ilaç hizmeti veren eczanelerimiz bu sayede ayrılarak eczacıların haklarının bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Zira eczacılar olarak sağlık sektörünün her alanında fedakarca hizmet veriyoruz. Eczanelerimizde, hastanelerde, kamu kurumlarında her yerde biz varız. Verilen her görevi beklentisiz yapıyoruz ve dolayısıyla da hakkımız olanın başka faktörlerden bağımsız bir şekilde verilmesini istiyoruz.

"SON YAYINLANAN KARARNAME İLE 14.678 KALEM İLAÇTAN 4882 KALEMİ ETKİLENMİŞTİR"

Son yayınlanan kararname ile 14.678 kalem ilaçtan 4882 kalemi etkilenmiştir. Bu durumda eczane cirolarımızda sadece yüzde 1 oranında artış olacaktır. Brüt karımız da yüzde 2-3 oranında değişmiştir. Artıştan etkilenen ilaçlar devletin geri ödemesi kapsamında olan, pahalı ilaçlar olup vatandaşlarımızın rutin olarak kullandığı ağrı kesici, soğuk algınlığı gibi ilaçlar bu artıştan etkilenmemiştir.

"AVRO KURUNA GÖRE GÜNCELLEME İFADE EDİLMEDİĞİ İÇİN BAREMLERİN GÜNCELLENMESİNİN ETKİSİ ÇOK KISA SÜRELİ OLACAK"

Bu enflasyon ortamında 13 yıl önceki 10 liranın 200 liraya çıkması, gelmesi muhtemel olan 2 ilaç zammı ile yok olup gidecektir. Zira yasal düzenlemede her yıl bu baremlerin yeniden değerleme oranında ya da ilaç fiyatında kullanılan avro kuruna göre güncelleme yapılması yönünde bir ifade ilave edilmediği için baremlerin güncellenmesinin etkisi çok kısa süreli olacaktır.

"MESLEK HAYATIMIZ BOYUNCA YAŞAMADIĞIMIZ DERECEDE İLAÇ BULAMAMA SORUNU YAŞIYORUZ"

Yapılan bu değişiklik yeterli olmadığı gibi, yaşanılan sorunların en başında gelen 'ilaç yoklarına' çare olmayacak. Meslek hayatımız boyunca yaşamadığımız derecede ilaç bulamama sorunu yaşıyoruz. Umarız bu duruma en yakın zamanda çare bulunur. Çünkü ilaç fiyatı belirlenirken kullanılan avro kuru ile güncel avro arasındaki makas çok açılmış durumda ve bu durum yerli ve ithal ilaç sanayiinde sıkıntı yaratarak, bit ilacından kanser ilacına, göz damlasından ateş düşürücü şuruba kadar neredeyse her gruptaki ilaçların bulunmasında sorunlar yaşıyoruz. Özellikle nöbetlerimizde yaşadığımız sıkıntıyı tarif etmemiz mümkün değil. Gece yarısı derdine derman olacak ilacı arayan vatandaşımıza 'ilacınız yok, eşdeğeri de yok' demek zorunda kalmak hem vicdani hem de mesleki olarak bizi yaralıyor.

"İLACIN BULUNABİLİR VE ULAŞILABİLİR OLMASININ SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ YETKİLİLERE BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

Yayınlanan düzenlemeye rağmen; yok ilaçlar yine bulunamayacak ve vatandaşımız terapötik eşdeğer denen bilimsel olmayan SGK uygulaması ile istediği ilacı alabilmek için daha da fazla fark ödemeye mahküm olacaktır.

Eczane eczacılarının sendikası olarak, İlaç Fiyat Kararnamesi ve vatandaşla bizleri karşı karşıya getiren SGK'nın uygulamaları dahil, sorunlarımıza gerçek ve kalıcı çözümler bulunarak ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasının sağlanması gerektiğini yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."