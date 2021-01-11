Son dakika haberi | Edirne'de 450 bin TL'lik kaçak cep telefonu ve domuz eti ele geçirildi
11.01.2021 15:39
Son dakika haberi: Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın evinde piyasa değeri 450 bin TL olan 2 bin 675 adet cep telefonu ve 173 kilogram domuz eti ele geçirildi.
Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın evinde piyasa değeri 450 bin TL olan 2 bin 675 adet cep telefonu ve 173 kilogram domuz eti ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 07 Ocak 2021 günü Edirne İli İpsala İlçesi Yenikarpuzlu Beldesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın ev ve eklentisinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli marka ve modelde toplam 2 bin 675 adet cep telefonu ile 173 kilogram domuz eti ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 450 bin TL olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE
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