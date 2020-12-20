Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

20.12.2020 14:15
Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi, System.String[]

Son dakika haberler... Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Salgın döneminde Edirne'de kalan Kosova, Türkmenistan, Makedonya, Yunanistan ve Mısır uyruklu öğrenciler, kedi, köpek ve kuşlar için atık pet şişelerden yemlik hazırladı.

Hazırladıkları yemlikleri Kent Ormanı'nda ağaçların yanına yerleştiren öğrenciler, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Derneğin başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin sevgiyle başladığını söyledi.

Sokak hayvanlarının salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla kedi, köpek ve kuşlar için etkinlik yapmak istedik. Öğrencilerimiz atık pet şişelerden pratik mama ve suluk kapları ürettiler. Biliyoruz ki çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Herkes bu minik canların yaşaması için yapacağı küçük şeyler olduğunu unutmamalı. Kent Ormanı'nda kuşlar için ağaçlara yemliklerimizi astık, isteyen bu kapları daha sonra yem ile doldurabilir. Yine kedi ve köpekler için de mama ve su kaplarını uygun yerlere bıraktık. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Trakya Bölgesi, Edirne, Kosova, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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