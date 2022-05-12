ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON - Son Dakika
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ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON

12.05.2022 09:05

İSTANBUL'da çalıntı elektrikli bisiklet ihbarları üzerine operasyon yapan polis, 10 elektrikli bisikleti bularak sahiplerine teslim etti.

İSTANBUL'da çalıntı elektrikli bisiklet ihbarları üzerine operasyon yapan polis, 10 elektrikli bisikleti bularak sahiplerine teslim etti. Çalıntı olabileceği değerlendirilen 18 bisikletin ise incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da son aylarda elektrikli bisikletlerinin çalındığını söyleyerek şikayetçi olanların sayısının artması üzerine polis soruşturma açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalıntı bisikletlerin satıldığını değerlendirdikleri iş yerlerine baskın yaptı. Operasyonda denetlenen iş yerlerinde çalındıktan sonra satılmayı bekleyen 10 tane elektrikli bisiklet ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olabileceği değerlendirilen seri numaraları silinmiş 18 elektrikli bisiklette inceleme altına alındı.

Polis çalıntı elektrikli bisikletlerle ilgili S.G. (20), R.T.(19) ve M.D.(30) adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G.'nin daha önceden 6 kez, R.T.'nin ise 8 kez poliste suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON
ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON
ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON
ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON
ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON
ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON
ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLARINA OPERASYON

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Kaynak: DHA

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