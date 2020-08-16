Emirgan Korusu'nda yangın çıktı - Son Dakika

Emirgan Korusu'nda yangın çıktı

Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Emirgan Korusu'nda yangın çıktı, System.String[]

İstanbul Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Emirgan Korusu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 21:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emirgan Korusu'nda yangın çıktı - Son Dakika
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