Erzurum'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, EBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Toplu Ulaşım Müdürü Mustafa Koç, Erzurum İl Jandarma Komutanlığından Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üst Çavuş Tuğba Güven, Nene Hatun Çocuk Evleri Müdürü Cevat Çimen, Çocuk Hakları Komitesi İl Temsilcisi Süleyman Tanas ve çocuklar katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada çocuk haklarının önemine değinerek, Erzurum'da iki çocuk hakları durağının açılmasına katkı sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çocukların sosyalleşmesi konusunda farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten İlbaş, 'Bütün çocukların haklarına kavuştuğu bir dünya temenni ediyor, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Siz çocuklar, sadece bugün değil her gün bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Tüm çocuklarımızın çocuk hakları gününü kutluyorum. Çocuklarımıza pasta ikram eden İl Jandarma Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum' 'dedi.

Erzurum Çocuk Hakları Komitesi Kız Temsilcisi Esma Özpolat ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çocuklara her türlü imkanın sağlandığını belirterek, devlet şefkatini yanlarında hissettiklerini söyledi.

Çocuk Hakları Komitesi İl Temsilcisi Süleyman Tanas ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek, amaçlarının çocukları yalnız bırakmamak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Büyüker, protokol üyeleri ve çocuklar pasta kesti.

Çocukların seslendirdiği şarkı dinletisine yer verildi. Program Büyüker ve protokol üyelerinin çocuk evleri sitelerini ziyaretiyle sona erdi. - ERZURUM