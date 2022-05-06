Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar - Son Dakika
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Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar

06.05.2022 13:30
Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar

Son dakika haberleri: ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi.

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi. Asiye Nur Atalay ve ailesinin 2020 yılında Ümit Karakoyun'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Esenler, Dereboyu caddesi üzerinde dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı

CEZAEVİNDEN 6 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği  tarafından yürütülen soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce 14 kez suç kaydı bulunan Ümit Karakoyun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yaklaşık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargılamasının sürdüğü belirlendi. Ümit Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.

AİLE DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞCinayet büro amirliğinde zaman zaman çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Ümit Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Karakoyun'un  2020 yılında genç kızın evinin önünde bağırıp olay çıkardığı için Atalay ailesi tarafından polise tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği belirlendi. Polis soruşturması sonucu Ümit Karakoyun'un cezaevine girdikten sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin koptuğu hatta son zamanlarda genç kızın, Ümit Karakoyun'un telefonunu engellediği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA SON CANLI YAYININI İZLEMİŞCinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirdi.  Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İDDİA ETTİKendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDIAncak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.


- İstanbul
Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar
Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar
Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar
Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar
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Cinayet Büro Amirliği, Esenler, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Esenler'de Asiye'yi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Cinayette yeni detaylar - Son Dakika
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