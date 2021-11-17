Son dakika haberi: ESENYURT'TA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalleli kazaların olduğu caddeye kasis yapılmasını istiyor.

Kaza, dün öğle saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İzbero bakkala gitmek için çalıştığı iş yerinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen İzbero'ya, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kafasını otomobilin camına vuran çocuk, çarpmanın etkisi ile yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"Otomobilin çarptığı Mustafa İzbero, "İş yerinden çıktım, bakkala gidecektim. Büyük araba geçti, diğerini görmedim. Diğer araba çarptı. Kafam cama çarptı. Orada korktum. Normal hızındaydı, frene basınca kaydı. Bana öyle vurdu. Bir şey olmasından korktum. Ölümle burun buruna geldim. Başkası da olabilirdi. Ölebilir" dedi.

"BİZ BURADA ÖLÜM OLMASIN İSTİYORUZ"Kazanın yaşandığı caddeye trafik ışığı veya kasis yapılması gerektiğini söyleyen Yunus Kaya isimli mahalle sakini, "Bir buçuk yıla yakındır bu mahallede oturuyorum. Bu caddede insanlar bazen ölümle burun buruna kalıyor. Burada sadece bu arkadaşa çarpmaları yok. Burada defalarca kaza oldu. Biz bunu büyükşehir ve Esenyurt Belediyesi'ne bildirdik ama hiçbir şekilde bununla ilgilenilmedi. Bize UKOME kararını ilettiler. Buraya ya ışık yada kasis yapılsın. Biz burada ölüm olmasın istiyoruz"

ifadelerini kullandı.

- İstanbul