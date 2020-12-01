Esenyurt'ta ayarı düşük altın satıp, dolandırıcılık yapan 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta ayarı düşük altın satıp, dolandırıcılık yapan 14 şüpheli yakalandı
01.12.2020 11:50
Esenyurt'ta 'Ucuza altın satıyoruz' diyerek bir vatandaşın 12 bin 500 dolar dolandırılması üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı, ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirdi.
Esenyurt
'ta 'Ucuza altın satıyoruz' diyerek bir vatandaşın 12 bin 500 dolar dolandırılması üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı, ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye
altını ele geçirdi.
Esenyurt'ta dolandırıcılar Oktay T. isimli kişiyi ucuza altın satıyoruz vaadiyle dolandırdı. Polis ekipleri 12 bin 500 dolarlık sahte altın alarak dolandırılan vatandaş ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cuma günü 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 10'u sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Son Dakika Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı