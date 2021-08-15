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Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı - Son Dakika

Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı

15.08.2021 11:17
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Adana'da gemide motor tamiri ustası olarak çalışan iki çocuk babası bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü eşini tabancayla vurup polisi aradı.

Adana'da gemide motor tamiri ustası olarak çalışan iki çocuk babası bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü eşini tabancayla vurup polisi aradı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gemide motor tamiri ustası olarak çalışan Ali Ozan Ö. (42) bu gece evine geldi. İki çocuk babası Ali Ozan Ö. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Kübra Ö. (39) ile tartıştı. Daha sonra da eşini tabancayla vurarak öldürdü. Sabaha kadar, öldürdüğü eşinin başında bekleyen zanlı koca daha sonra polise ve annesi Aysel Ö.'ye haber verdi. Olay yerine annesi ve kız kardeşi geldi, bir süre sonra da polis geldi. Polis olay yerine gelir gelmez zanlı kocayı gözaltına alıp çalışma başlattı. Olay yerine cinayet ve olay yeri ekipleri de sevk edildi. Zanlı koca sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Koca basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Öldürülen kadının komşuları ise şok oldu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - ADANA

Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı

Çukurova, Ali Ozan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı - Son Dakika


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