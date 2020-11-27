Son dakika haberi: Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük, Şirintepe, Çamlıca, Emek, 71 Evler, Sultandere mahallelerinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen zanlılar N.C, Y.Y, S.Y, G.A, A.S, C.G. ile N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilere ait evler ve eklentilerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşya sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.