Anne Zeliha Çatıcıoğlu, oğlunun hep polis olmayı hayal ettiğini belirterek, "Bir günlüğüne oğluma bu duyguyu yaşatan emniyetimize çok teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu - Son Dakika

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