Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu

24.06.2022 11:39
Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de zihinsel ve bedensel engelli gencin polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekiplerince gerçekleştirildi.

Eskişehir'de zihinsel ve bedensel engelli gencin polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekiplerince gerçekleştirildi.

Tunalı Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Çatıcıoğlu, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sakarya Polis Noktası'na giderek 26 yaşındaki oğlu Şahin Çatıcıoğlu'nun polisleri çok sevdiğini, onlarla vakit geçirmesini istedi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, evinden aldıkları gence polis üniforması giydirip Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği'ni gezdirdi.

Ekipler, kendileriyle devriyeye çıkarak telsiz anonsu yapan Şahin Çatıcıoğlu'na, günlük çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anne Zeliha Çatıcıoğlu, oğlunun hep polis olmayı hayal ettiğini belirterek, "Bir günlüğüne oğluma bu duyguyu yaşatan emniyetimize çok teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu oldu." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de aracıyla seyir halinde ilerleyen kadın sürücüye kurşun yağdı! Saldırıyı, kadının üvey oğlunun gerçekleştirdiği iddia edildi Eskişehir'de aracıyla seyir halinde ilerleyen kadın sürücüye kurşun yağdı! Saldırıyı, kadının üvey oğlunun gerçekleştirdiği iddia edildi Yılmaz Büyükerşen'e Akçakoca Yardımseverler Derneği'nden Ziyaret Yılmaz Büyükerşen'e Akçakoca Yardımseverler Derneği'nden Ziyaret Eskişehir'de silahla vurulan kadın yaralandı Eskişehir'de silahla vurulan kadın yaralandı
Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:35:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement