Son dakika haberi! EVİNDE ÇIKAN YANGINDAN EVCİL HAYVANLARIYLA BİRLİKTE SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Evde 2 kedi bir de hamster besleyen kadın, evcil hayvanlarıyla birlikte son anda kurtuldu. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle İnönü Mahallesi Çimen sokaktaki 5 katlı binanın beşinci katında çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, evde 2 kedi ve bir hamster ile yaşayan kadın, yangından son anda kurtuldu. Hamster ve kedilerini de alarak evden çıkan kadın, gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen birçok vatandaşın ise maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.

Yan binada oturan Ufuk Şimşek, yangınla ilgili, "Cam kırılma sesleri geldi. Aşağıda arabalar vardı. Ben yan tarafta oturuyorum" dedi.