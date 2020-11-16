Son dakika haberi: Fas Kralı 6. Muhammed: "Güvenliğimize yönelik tehdide çok sert karşılık vermeye kararlıyız" - Son Dakika

Fas Kralı 6. Muhammed, Batı Sahra sorunuyla ilgili olarak, ülkesinin güvenliğine gelecek herhangi bir tehdide meşru müdafaa çerçevesinde çok sert bir şekilde cevap vermeye kararlı olduğunu söyledi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Batı Sahra sorununu ve Gergarat tampon bölgesinde yaşananları ele aldı.

6. Muhammed, Guterres'in övgüye değer tüm çabaları başarısız olduktan sonra Fas'ın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, sorunu nihai olarak çözdüğünü ve Gergarat'taki insani ve ticari akışı yeniden sağladığını ifade etti.

Fas'ın Batı Sahra'da ateşkese bağlı kaldığını yineleyen 6. Muhammed, "Güvenliğimize yönelik herhangi bir tehdide, meşru müdafaa çerçevesinde çok sert bir şekilde karşılık vermeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kral 6. Muhammed, Moritanya ile Fas arasındaki insani ve ticari hareketin devamı için gerekli tedbirleri alacaklarını aktardı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.