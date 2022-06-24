Son dakika... FATİH TERİM İKİ TAZMİNAT DAVASINDAN 30 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika
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Son dakika... FATİH TERİM İKİ TAZMİNAT DAVASINDAN 30 BİN LİRA KAZANDI

24.06.2022 16:16
Son dakika... FATİH TERİM İKİ TAZMİNAT DAVASINDAN 30 BİN LİRA KAZANDI

Son dakika gündem haberi: TEKNİK direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesapları üzerinden hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yargılanan Tamer S. Ş. ve Emirhan S.'nin 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

TEKNİK direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesapları üzerinden hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yargılanan Tamer S. Ş. ve Emirhan S.'nin 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettikleri gerekçesiyle iki farklı davada yargılanan Tamer S. Ş. ve Emirhan S. bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ceza davasının ardından Terim, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı.

"KİŞİLİK HAKLARI İNTERNETTE HUNHARCA İHLAL EDİLİYOR"

Mahkeme davayı kabul ederek hakaret içeren paylaşım sahibi Tamer S. Ş.'nin 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Dava sonrası açıklamada bulunan Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, "Kişilik hakların internette hunharca ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Kişinin ünlü olması sert bir şekilde hakarete uğrayacağını ve kabulleneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir yanlış algı var. Hukukta bunun yeri yok. Kimsenin kimseye ünlü diye hakaret etmeye hakkı yok. Tazminatın tamamının kabul edilmesi emsal bir karar" dedi. Sosyal Medya üzerinden Terim'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden diğer bir kullanıcı Emirhan S. ise, "Hakaret suçundan para cezasına çarptırıldıktan sonra manevi tazminat davasını da kaybetti. Mahkeme Emirhan S.'nin Fatih Terim'e söylediği sözlerin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Böylece Terim, her iki tazminat davasından toplamda 30 bin lira kazandı.


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Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... FATİH TERİM İKİ TAZMİNAT DAVASINDAN 30 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... FATİH TERİM İKİ TAZMİNAT DAVASINDAN 30 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika
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