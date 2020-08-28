Son dakika haberi... Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:57 - Kaynak: AA
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