Son dakika haberi! Gaziantep'te cezaevinde yangın tatbikatı - Son Dakika

Son dakika haberi! Gaziantep'te cezaevinde yangın tatbikatı

28.12.2020 16:46
Son dakika haberi! Gaziantep'te cezaevinde yangın tatbikatı, System.String[]

Son dakika haber... GAZİANTEP Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.

GAZİANTEP Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.

Tatbikat Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, yapıldı.  Olası yangın, isyan ve doğal afete karşı düzenlenen tatbikatta, yangın alarmı verilmesinin ardından kuruma çok sayıda itfaiye, AFAD, doğal gaz görevlileri ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikat sırasında jandarma cezaevinde, polis ise çevredeki yollarda güvenlik önlemi aldı.  Cezaevindeki tatbikat başarılı şekilde sonlandırıldı.


Gaziantep, Tatbikat, Yangın, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'te cezaevinde yangın tatbikatı - Son Dakika


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