GAZİANTEP - Kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada variller içerisinde 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçak akaryakıta el koyan ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.