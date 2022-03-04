FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

04.03.2022 16:19

(Görüntüyle) FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDIÖzden ATİK - Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA)- FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen...

(Görüntüyle) FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özden ATİK - Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA)- FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖPDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlıiltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI
FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI
FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI
FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement