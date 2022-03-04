FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

(Görüntüyle) FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ EVLERİ YAPILANMASINA OPERASYON 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özden ATİK - Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA)- FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖPDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlıiltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.