Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 28,42...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|28,42
|29,84
|-4,76
|Güneş Sigorta
|4,49
|4,70
|-4,47
|Kardemir (D)
|3,07
|3,14
|-2,23
|MLP Sağlık
|18,66
|19,00
|-1,79
|Pegasus
|54,15
|54,95
|-1,46
|Mavi Giyim
|47,40
|48,04
|-1,33
|Akçansa
|12,66
|12,83
|-1,33
|Global Yatırım Holding
|3,81
|3,86
|-1,30
|Şişe Cam
|5,42
|5,49
|-1,28
|Çimsa
|9,66
|9,78
|-1,23
|Bim Mağazalar
|70,10
|70,95
|-1,20
|Yataş
|8,34
|8,44
|-1,18
|Klimasan Klima
|16,07
|16,26
|-1,17
|Otokar
|144,80
|146,50
|-1,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,04
|6,11
|-1,15
|Aksa
|6,97
|7,04
|-0,99
|Ford Otosan
|70,65
|71,35
|-0,98
|Coca Cola İçecek
|42,52
|42,94
|-0,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,42
|14,56
|-0,96
|Bursa Çimento
|4,17
|4,21
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:21 Kaynak: AA
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