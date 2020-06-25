Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 28,42 29,84 -4,76 Güneş Sigorta 4,49 4,70 -4,47 Kardemir (D) 3,07 3,14 -2,23 MLP Sağlık 18,66 19,00 -1,79 Pegasus 54,15 54,95 -1,46 Mavi Giyim 47,40 48,04 -1,33 Akçansa 12,66 12,83 -1,33 Global Yatırım Holding 3,81 3,86 -1,30 Şişe Cam 5,42 5,49 -1,28 Çimsa 9,66 9,78 -1,23 Bim Mağazalar 70,10 70,95 -1,20 Yataş 8,34 8,44 -1,18 Klimasan Klima 16,07 16,26 -1,17 Otokar 144,80 146,50 -1,16 İş Yatırım Menkul Değerler 6,04 6,11 -1,15 Aksa 6,97 7,04 -0,99 Ford Otosan 70,65 71,35 -0,98 Coca Cola İçecek 42,52 42,94 -0,98 Eczacıbaşı Yatırım 14,42 14,56 -0,96 Bursa Çimento 4,17 4,21 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)