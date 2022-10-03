İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis 'e gönderildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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