Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

03.10.2022 10:00

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir halı sahada futbol oynayan 29 yaşındaki İlhan İltaş, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da yaşayan 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla Adapazarı ilçesinde bulunan bir halı sahada top oynarken fenalaşarak yere yığıldı. İltaş'ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis'e gönderildi.

Halı sahadaki ölüm kamerada

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İltaş'ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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