Son dakika haberi: Hayali olan hukuk fakültesini kazandı kayıt yaptıramadan kalbine yenildi - Son Dakika

- Hayali olan hukuk fakültesini kazandı kayıt yaptıramadan kalbine yenildi

Hatay'da hayali olan hukuk fakültesini kazandıktan sonra kayıt yaptırmak için bugün İzmir'e gitme planı yapan Sıdıka Merve Canlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Genç kız Dörtyol ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayali olan hukuk fakültesini kazandıktan sonra kayıt yaptırmak için bugün İzmir'e gitme planı yapan Sıdıka Merve Canlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bu yıl girdiği sınavda hayali olan hukuk fakültesini kazanarak üniversiteli olma heyecanı yaşayan, okul kaydı için bugün İzmir'e yolculuk planları yapan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı, akşam gittikleri düğün dönüşü gece saatlerinde odasına çekilerek uyumak için yattı.

Sabah olunca odasına giren küçük kardeşi tarafından uyandırılmaya çalışılan Sıdıka Merve Canlı tepki vermeyince, 112 Acil Servisi'nden yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri Sıdıka Merve'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Otopsi için adli tıp morguna kaldırılan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edilen Sıdıka Merve'nin cansız bedeni, hastane morgundaki yapılan işlemlerin ardından Yeşilköy Mahallesindeki evlerine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından genç kız, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.