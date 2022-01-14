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Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi

14.01.2022 09:46
Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Domohani kasabası yakınlarında raydan çıkan Guwahati-Bikaner treninde can kaybı artıyor. Demiryolu Bakanlığı Sözcüsü Rajiv Jain, Yeni Domohani tren istasyonu yakınında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Kaza sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Jain, bölgedeki tren seferlerinin devam etmesi için yolun temizlendiğini söyledi. Demir yolu yetkilisi Guneet Kaur, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, başlatılan soruşturmanın sürdüğünü aktarırken, Hindistan hükumetinin kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yaralılara maddi tazminat ödeyeceğini kaydetti.

Yetkililerin dün yaptıkları açıklamalarda, trenin 12 vagonunun raydan çıktığı, en az 45 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hindistan'da 2016'da yılında da Uttar Pradesh eyaletinde 14 vagon raydan çıkmış, 127 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi
Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi

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Bengal, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 9'a yükseldi - Son Dakika
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