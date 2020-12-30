Son dakika haberi: Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 7'ye yükseldi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, depremin merkez üssü Petrinja yakınlarındaki Glina'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, bir diğer belde Zazina'daki kilise enkazından ise bir erkek cesedi çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Lekenik Belediye Başkanı Ivica Petrovic de Zazina'daki Aziz Nikola Kilisesi'nin ağır hasar gördüğünü, enkazda yürütülen 6 saatlik çalışmanın ardından depremin 7'inci kurbanına ulaşıldığını aktardı.

Yaralı sayısı 6'sı ağır olmak üzere 26'ya yükselirken, Hırvatistan Sismoloji Merkezi, Petrinja civarında 16 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.

Depremden etkilenen Petrinja ve Sisak şehirlerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, evleri hasar gören vatandaşlar için okulların spor salonlarına yatak yerleştirildi.

Daha önce de Petrinja'da bir kız çocuğunun depremde hayatını kaybettiği açıklanırken, Glina'da da 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Hükümet acil toplandı

Öte yandan, Hırvatistan hükümeti başkent Zagreb'de olağanüstü toplandı.

Başbakan Andrej Plenkovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, yarın itibariyle hasar gören beldelere maddi yardım yapılacağını ifade ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Plenkovic, "Yarın en çok zarar gören belediyelere toplamda yaklaşık 16 milyon avro değerinde yardım gönderilecek. Tabii bu daha bir başlangıç. Depremden etkilenen vatandaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz." dedi.