Son dakika haberi: Hollanda'da kadınların yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Hollanda'da kadınların yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor

25.01.2021 11:17
Son dakika haberi: Hollanda'da kadınların yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Hollanda'da kadına yönelik aile içi şiddet, korona virüs salgını döneminde artış gösterirken, yapılan bir araştırma 2020 yılında ülke genelinde kadınların yüzde 45'inin 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.

Hollanda'da kadına yönelik aile içi şiddet, korona virüs salgını döneminde artış gösterirken, yapılan bir araştırma 2020 yılında ülke genelinde kadınların yüzde 45'inin 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.

Dünya genelinde kadına yönelik şiddet ülke fark etmeksizin kayıtlara geçiyor. Hollanda da yakın zamanda yapılan bir araştırma, kadın şiddetine ilişkin son verileri gözler önüne serdi. Hollanda İstatistik ve Araştırma Kurumu (CBS) tarafından yapılan araştırma, 2020 yılında Hollanda'da kadınların yüzde 45'inin 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. Her 10 kadından 1'inin cinsel saldırıya uğradığı belirlenen araştırmada kadınlara yönelik suçu önlemek ve bunlarla mücadele etmekte hükümetin görevi önemli olduğu belirtildi. 2020 yılında Hollanda'da gerçekleştirilen tüm cinayetlerin yaklaşık yarısının gönül ilişkisi sonucu cinayetler olduğu belirlendi. Araştırma aynı zamanda korona salgınında kadına yönelik aile içi şiddet arttığını ortaya koydu.

2020 yılının Mart ve Nisan aylarında yapılan araştırmada 1.2 milyon kişinin son 12 ayda aile içi şiddete maruz kaldığı tespit edilirken, 820 bin kişinin ise sürekli veya belli aralıklarla şiddet gördüğü belirlendi. Araştırmada 16 yaşın üzerindeki 1.6 milyon kişinin şiddete maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, 185 bin kişinin şiddeti sürekli olarak yaşadığı belirlendi. Hollanda'nın araştırma kurumu CBS tarafından yapılan açıklamada, "Mağdurların yüzde 24'ü şiddetin olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor. Cinsel şiddete uğrayanların yüzde 62'si ise ciddi sorunlar yaşıyor" denildi.

Öte yandan, istismara uğrayan çocukların yarısının daha sonra tekrar istismara uğradığı belirlendi.

KARANTİNA DÖNEMİNDE ŞİDDET ARTIYOR

Amsterdam Üniversitesi'nde Cinsiyet Temelli Şiddet Profesörü Renee Romkens, kadına yönelik şiddette korona salgını döneminde endişe verici bir artış olduğunu söyledi. Bu duruma şaşırmadığını dile getiren Romkens, "Bu dönemde ne yazık ki özellikle kadınlara yönelik ölümcül suç riskinin daha yüksek olduğu biliniyor" dedi. Romkens, korona salgını nedeniyle evde vakit geçirmenin şiddeti tetiklediğini aktararak, "Korona önlemleri çerçevesinde aile içi şiddetin arttığını ve muhtemelen daha da ciddileşeceğini görüyoruz. Çatışma ve şiddetin, sokağa çıkma yasağı ile daha da arttığı bir gerçek" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Koronavirüs, Hollanda, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hollanda'da kadınların yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor - Son Dakika


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