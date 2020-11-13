Son dakika haberi... HUDER Eskişehir Şubesi'nden Odunpazarı Belediye Meclisi'nin kararına tepki - Son Dakika

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen içkili mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin karara tepki gösterdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediye Meclisi'nde mülki amirin ve emniyet müdürlüğünün olumsuz görüşüne rağmen içkili yerler bölgesine dahil edilen alanlar öncelikle de okullar bölgesinin bitişiğindeki Vişnelik Mahallesi'ndeki Kayıhan Sokak için kararın iptaline yönelik dava açacaklarını kaydetti.

Yönetim Kurullarında konuyu değerlendirdiklerini belirten Gücüyener, mahalle sakinlerine danışılmadan alınan bu kararın kamuoyunda da tepki ile karşılandığını, binlerce öğrencinin eğitim aldığı bölgenin bitişiğinde, emniyetin de olumsuz görüşüne rağmen içkili yerler bölgesi ilan etmekte ısrarcı olunmasının kamu yararı ile bağdaşmayacağını bu nedenle yargıya başvurmaya karar verdiklerini bildirdi.

İçkili yerler bölgesi ilan edilen bölgeler içinde, kararın kesinleşmesi halinde ruhsat alınması için binanın oy çokluğunun yeterli olacağı değerlendirmesinde bulunan Gücüyener, bunu da kendi konutunun altında ya da çevresinde alkol ruhsatı almış iş yeri bulunmasını istemeyen mahalle sakinlerinin mağduriyetine yol açacağını savundu.