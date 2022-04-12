Son dakika haberi... Irak'taki Şii dini merci Sarhi'nin ofisi göstericiler tarafından ateşe verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Irak'taki Şii dini merci Sarhi'nin ofisi göstericiler tarafından ateşe verildi

12.04.2022 12:21
Son dakika haberi... Irak'taki Şii dini merci Sarhi'nin ofisi göstericiler tarafından ateşe verildi

Son dakika haberine göre Iraklı Şii dini merci Ayetullah Seyyid Mahmud el-Hasani es-Sarhi'nin Babil kentindeki ofisinin göstericiler tarafından ateşe verildiği bildirildi.

Iraklı Şii dini merci Ayetullah Seyyid Mahmud el-Hasani es-Sarhi'nin Babil kentindeki ofisinin göstericiler tarafından ateşe verildiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil'de toplanan onlarca gösterici, Sarhi'ye bağlı, Hüseyniyet'ül el-Fetih el-Mubin Camisinin hatibinin dini türbelerin yıkılmasına icazet veren açıklamalarına tepki gösterdi.

Sarhi'nin kentteki ofisini ateşe veren eylemciler, güvenlik güçlerinden dini sembollere zarar verenleri yakalamalarını istedi.

Babil emniyetinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte Sarhi'ye bağlı tüm ofisleri kapatma kararı alındığı belirtildi.

Başbakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı dün akşam yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile dini türbeleri yıkma çağrısında bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Iraklı Şiilerin dini otoritelerinden Sarhi, 2003'ten sonra iktidara gelen partilere yönelik eleştirel görüşleri ile tanınıyor. Ülkenin güney kentlerinde destekçileri bulunan Sarhi, 2014 yılında, ülkedeki en büyük dini otorite Ayetullah Ali Hüseyin Sistani'nin, Şiileri, terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşa çağırdığı "cihad fetvasına" itirazıyla gündeme gelmişti.

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Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Irak'taki Şii dini merci Sarhi'nin ofisi göstericiler tarafından ateşe verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Irak'taki Şii dini merci Sarhi'nin ofisi göstericiler tarafından ateşe verildi - Son Dakika
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