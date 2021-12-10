Üye Girişi
İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye - Son Dakika

İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye

10.12.2021 16:01

İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliyeİSTANBUL Şişli'de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin firari sanıkları arasında yer aldığı 4'ü tutuklu 14 sanıklı davada bir kişi tahliye edildi.

İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye

İSTANBUL Şişli'de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin firari sanıkları arasında yer aldığı 4'ü tutuklu 14 sanıklı davada bir kişi tahliye edildi. Tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Abdulvahap Koçak savunmasında, "Mağdurum, hayatım altüst oldu. Zindaşti'yi tanıdığım için mi bu kadar üzerime geliniyor? İddianamede okuduğum kadarıyla, bu isimlerin hepsi iş insanı, hepsi milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim" dedi

İstanbul Şişli'de, 14 Kasım 2019 tarihinde İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Ardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin firari sanıkları arasında yer aldığı 4'ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Abdulvahap'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

"Günah keçisi gerekiyor"

Önceki celse korona virüs olması sebebiyle duruşmaya katılamayan Abdulvahap Koçak savunmasında, "Bütün her şeyi samimiyetimle anlatmak istiyorum. Cinayet olayıyla hiç bir alakam, bilgim yoktur. 25 aydır tutukluyum, yazık günahtır. Çalışan, sıradan, işine gücüne bakan biriyim. Bu kadar profesyonel olaydan bahsediliyor, böyle bir olay yapmış olsam dışarı çıkar mıyım? Saklanmış olsam neden bunlara bakılmıyor. Her şey aleyhime yazılmış iddianamede. Çıktım eve doğru giderken metrobüse bindim. Suçum metrobusü kullanmak mı? Metrobüsten inince, kimliğini bilmediğim kişiler, yani polisler beni kelepçelediler. Lehime olan hiçbir şey yapılmadı çünkü bir günah keçisi gerekiyor. Beni arabaya bindirdiler ve 'ne oluyor deyince' bana, 'sen İran ajanısın, adamı nasıl öldürdün anlat' diyerek kafama vurdular" ifadelerini kullandı.

"Mahkemenin hakkaniyetli karar vermesini istiyorum"

Savunmasında Koçak, "Yaşadığım her şeyi savcıya anlattım. Suçsuzum. Dosyadaki isimleri tanımıyorum, herhangi bir irtibatım yok. Sadece Birol Özdemir'i tanıyorum. Naci Şerifi benim ağabeyim Ali'nin patronu olur ama herhangi bir ilişkim, ticaretim yoktur. Hayallerim, gençliğim alındı. Bu bir insanlık suçudur. Buna bir son verilsin istiyorum. Olayın nerede, ne zaman ve ne şartlarda olduğunu bile bilmiyordum, dosya açılınca öğrendim. Mağdurum, hayatım altüst oldu. Bugün de 10 Aralık, Dünya insan hakları günü. Mahkemenin hakkaniyetli karar vermesini istiyorum. Suçsuzum. Zindaşti'yi tanıdığım için mi bu kadar üzerime geliniyor? Valla ben Türkiyeliyim. Adıyamanlıyım ben efendim. Kimse de bana silah vermedi. İddianamede okuduğum kadarıyla, bu isimlerin hepsi iş insanı, hepsi milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim. Bu adamları tanıyacak ya da bunlarla aynı yerde oturacak kapasite de değilim" diye konuştu.

Diğer sanıklar da beraata ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Tutuklu sanık Siavash Abazari Shalamzari'nin tahliyesine karar veren mahkemeye heyeti diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye
İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye
İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye
İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye

İstanbul, Zindaşti, Kasım, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyayı kasıp kavurdular! İşte Türkiye'de yılın en çok konuşulanları 17:11 Sosyal medyayı kasıp kavurdular! İşte Türkiye'de yılın en çok konuşulanları
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
16:58 Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı
16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla
16:25 Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı         
16:59
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 17:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement