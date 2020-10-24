Son dakika haberi... İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroini 'Uzi' buldu (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroini 'Uzi' buldu (2)
24.10.2020 16:51
Son dakika haberler... BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ VE JANDARMASI YAKALARAdana'da polis ekiplerince, kent girişinde durdurulan TIR'ın dorsesindeki iş makinesinin içine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ VE JANDARMASI YAKALAR
Adana'da polis ekiplerince, kent girişinde durdurulan TIR'ın dorsesindeki iş makinesinin içine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Siz Türk polisini ne zannediyorsunuz? 2020'de şu ana kadar 11 ton eroin yakaladık. 50 kiloyu nereye saklarsanız saklayın, Türk polisi ve jandarması yakalar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Dünyanın en 'iyi' kötü filmi 'The Room' nasıl doğdu, nasıl popüler oldu? Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı