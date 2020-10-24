Son dakika haberi... İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroini 'Uzi' buldu (2) - Son Dakika

BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ VE JANDARMASI YAKALAR

Adana'da polis ekiplerince, kent girişinde durdurulan TIR'ın dorsesindeki iş makinesinin içine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Siz Türk polisini ne zannediyorsunuz? 2020'de şu ana kadar 11 ton eroin yakaladık. 50 kiloyu nereye saklarsanız saklayın, Türk polisi ve jandarması yakalar" ifadelerini kullandı.