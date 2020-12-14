Son dakika haberi: Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 48 sikke, metal yüzük ve toprak gözyaşı şişesi ele geçirdi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Şarkikaraağaç ilçesinde çalışma yaptı.

Isparta 'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 48 sikke, metal yüzük ve toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi.

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