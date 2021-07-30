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Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği - Son Dakika

Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği

30.07.2021 12:49
Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği, System.String[]

Son dakika haber: Isparta'da Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri 14. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Ekonomik ve Altyapı Proje başvuruları sonucunda kente kazandırılan 20 projeden 12'si ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Isparta'da Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri 14. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Ekonomik ve Altyapı Proje başvuruları sonucunda kente kazandırılan 20 projeden 12'si ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri 14. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Ekonomik ve Altyapı Proje başvuruları sonucunda toplam proje tutarı 9 milyon 217 bin 154 TL olan 20 proje Isparta'ya kazandırılarak, yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı. Bu projelerden Balya silaj, Yem karma dağıtma Makinaları alanında 10 altyapı projesi ile Yenilenebilir enerji ve Un Fabrika Modernizasyonu alanında 2 ekonomik yatırım projesi olmak üzere 12 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı. Toplam proje tutarı 4 milyon 943 bin 79 lira olan 12 proje için 2 milyon 282 bin 413 lira hibe bedeli ödenecek. - ISPARTA

Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği
Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği
Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği

Yatırımcı, Yatırım, Isparta, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Isparta'da tarımsal yatırımlara hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


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