Kaza geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu! "Hepimiz hata yapabiliriz" dedi - Son Dakika
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Kaza geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu! "Hepimiz hata yapabiliriz" dedi

22.09.2022 21:54

İstanbul Sarıyer'de motoruyla karıştığı kaza sonrası kolu kırılan ve geçtiğimiz gün ameliyat edilen Acun Ilıcalı taburcu oldu. Kendisine çarpan şahıstan şikayetçi olmayan Ilıcalı, "Hepimiz hata yapabiliriz" derken kırılan kemiğinin ise kalın bir kemik olduğunu ifade etti.

Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanan kazada ters yönde seyreden hafif ticari araç, Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı. Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçirdiği kazanın ardından ilk kez görüntülendi

3 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti. Koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçirdiği kazanın ardından ilk kez görüntülendi

"ŞİKAYETÇİ OLMADIM, SONUÇTA HEPİMİZ HATA YAPIYORUZ"

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, 'Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus. Tabi biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan. Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" diye konuştu. Ilıcalı daha sonra kendisini bekleyen arabayla hastaneden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaza geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu! 'Hepimiz hata yapabiliriz' dedi - Son Dakika

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