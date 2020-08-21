Son dakika haberi | İzmir'de çatısında yangın çıkan binada hasar oluştu - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de çatısında yangın çıkan binada hasar oluştu

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Şehit Adnan Menderes Caddesi Anafartalar Mahallesi'nde bulunan binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, alevlerin çatıda atıl durumdaki eşyalara sıçramasıyla büyüdü.

Polis ekipleri bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Gülçin Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon izlerken hava almak için terasa çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Terasa çıktığımda karşı binanın çatı katında ilk önce kıvılcımları gördüm. Daha sonra alev topları bir anda büyüdü. Binadakiler durumdan haberdar olmadığı için bağırarak dikkatlerini çektim. Hemen itfaiyeyi aramalarını istedim. Yangının neden çıktığını bilmiyorum."

Son dakika haberi | İzmir'de çatısında yangın çıkan binada hasar oluştu

İtfaiye, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 04:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de çatısında yangın çıkan binada hasar oluştu - Son Dakika
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