İzmir'de otele fuhuş baskını - Son Dakika
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İzmir'de otele fuhuş baskını

03.03.2022 19:50

İzmir'de otele fuhuş baskını Otel sahibi ve resepsiyon görevlileri ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de otele fuhuş baskını

Otel sahibi ve resepsiyon görevlileri ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık etmek yer ve imkan sağlamak suçlarından bir otele 1 Şubat günü operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda otel sahibi ve resepsiyon görevlileri olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken; N.K.B., S.T. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de otele fuhuş baskını
İzmir'de otele fuhuş baskını
İzmir'de otele fuhuş baskını

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otele fuhuş baskını - Son Dakika


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