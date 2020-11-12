Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

12.11.2020 06:09
Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, atölyenin giriş katındaki imalat bölümüyle ikinci kattaki ofis bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Karabağlar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler
Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı Türkiye maçı sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın korona testi pozitif çıktı         
00:56
Son Dakika: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi Son Dakika: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi         
23:53
İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi         
23:09
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 06:19:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei