Son dakika haberi | İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

ANNESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜKTEN 3 SAAT SONRA ŞEHİT OLMUŞ

Diyarbakır'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberinin İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verilmesinin ardından anne Keziban İçen fenalaştı. Keziban İçen'e ilk müdahale Türkmen Mahallesi'ndeki evlerinin önünde hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Tek katlı müstakil evlerinde yaşayan ailenin 4 çocuğundan biri olan Şehit İçen'in Ecrin (3), Yaren (5) ve Yağmur (8) olmak üzere 3 kız çocuk babası olduğu belirtildi.