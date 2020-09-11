Son dakika haberi: İZMİR Hobi olarak yaptığı ateş dansı mesleği oldu - Son Dakika

Hobi olarak yaptığı ateş dansı mesleği oldu

İZMİR'de, bir gencin sahil kenarında yaptığı ateş dansı görenleri hayrete düşürdü. İki yıl önce izlediği bir gösteriden etkilenen Yiğit Gürbüz'ün(26) hobi olarak başladığı ateş dansı mesleği haline geldiği öğrenildi. İzmirlilerin sıkça uğradığı Alsancak Kordon, dün akşam saatlerinde ilginç bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Bir gencin, ateş topları ile yaptığı tehlikeli dans görenleri hayrete düşürdü. Birçok vatandaşın cep telefonları ile görüntülediği ateş dansı, renkli karelere sahne oldu. Öte yandan, gösteri sonrası DHA muhabirlerine konuşan Yiğit Gürbüz, iki yıl önce merak ederek ve hobi olarak başladığı ateş dansının bugünlerde mesleği haline geldiğini belirtti. İki yıl önce gittiği müzik ve dans festivalinde bir etkinliğe katılan Gürbüz, izlediği ateşli sirk dansından çok etkinlendiğini ve hobi amaçlı kendi çabalarıyla denemeler yaparak ateş dansına başladı. Yaptığı bu işe ilgisinin olduğunu gören Gürbüz, kısa bir süre sonra profesyonel anlamda sahne almaya başladı. Sirk dansının psikolojik alanlarda tedavi yöntemi olarak kullandığını ifade eden Gürbüz, "Bipolar bozuklukta da kullanılıyor, ben Poi'lerle (oyuncak) öfke kontrolümü öğrendim. Daha önce çok sinirim yüksekken, ani parlamalar yaşıyorken bu oyuncak bana bunu kontrol etmeyi öğretti" dedi.

"ÖFKE KONTROLÜNÜ ÖĞRENDİM"

Yaptığı işin sirk sanatları olarak adlandırıldığı söyleyen Yiğit Gürbüz, "Yaptığım işin ismi sirk sanatları, olarak geçiyor. Aynı zamanda flow art da diyebiliriz. Birçok oyuncağı çevirebiliyorum. İlk Poi'lerle tanıştım bu oyuncaklarla tanıştım. Baktım kendimi dövüyorum hırslanıyorum daha çok yapmaya çalışıyorum başka oyuncakların peşinden koşturdum. Bir çok şeyi öğretti aslında bu oyuncaklar bana psikolojik çok fazla alanda tedavi için kullanıyor. Bipolar bozuklukta da kullanılıyor, ben Poi'ler de öfke kontrolümü öğrendim. Daha önce çok sinirim yüksekken, ani parlamalar yaşıyorken bu oyuncak bana bunu kontrol etmeyi öğretti. Çünkü ani yükseldiğim anda kafama, gözüme ve burnuma çarpabiliyor" diye konuştu.

"PARA KAZANAMIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir sahne alamayan Gürbüz, " Ateş dansı mesleğe dönüştü ama hala hobi olarak devam ediyorum. Şuan salgın döneminden dolayı, etkinliklerimiz iptal oluyor. O yüzden bu sene çok boş geçti. Buna nasıl bir çözüm bulacağız onu da bilmiyorum çünkü para kazanamıyoruz" dedi.

"YAPTIĞIM İŞ RİSKLİ"

Antremanlarını ateşsiz oyuncaklarla yaptığını ve bu işin riskli olduğunu belirten Gürbüz, " Ateşsiz oyuncaklarım var, pratik oyuncaklarımla antrenmanlarımı yapıyorum. Yaptığım işi riskli buluyorum. Ateş çok güçlü bir şey, tarihten bugüne gelene kadar daha önceki dinlerde şamanizm de özellikle güneşe tapmak değil de güneşin tanrının bir yansıması olarak kabul eden insanlar var. Ateşin gücüne inanan insanlar var. Güneş olmazsa insanlık, yaşamda olmazdı. Bizde bunu bilerek ateşin gücüne inanarak yapıyoruz" diye konuştu.