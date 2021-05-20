Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde Ayhan Sargın'a ait fabrika binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'nın İznik ilçesindeki kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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