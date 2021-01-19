KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır

19.01.2021 13:39

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kar yağışının ardından İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde görev aldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kar yağışının ardından İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde görev aldı.

Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezinde bu hafta itibariyle tesislerin faaliyete geçmesi için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı kayak merkezinde meydana gelebilecek olası mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için arama kurtarma timlerini bölgede görevlendirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır

İl Jandarma Komutanlığı, Arama Kurtarma, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır - Son Dakika


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