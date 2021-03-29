Son dakika haberi... Jandarmanın yaralı bulduğu yavru kartala tedavi

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'ın Akçakiraz beldesinde yaralı halde bulunan yavru kartal, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Havyan Hastanesi'ne götürüldü.

ELAZIĞ'ın Akçakiraz beldesinde yaralı halde bulunan yavru kartal, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Havyan Hastanesi'ne götürüldü. Akçakiraz beldesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz halde bir yavru kartal fark etti. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kartalın yaralı olduğunu tespit etti. Yavru kartal, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kartalın, yakın zamanda eski sağlığına kavuşacağı belirtildi.



Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu

Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz

Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım

Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı