Son dakika haberi! Karamürsel'de kadınların tarhana mesaisi başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Karamürsel'de kadınların tarhana mesaisi başladı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhana imece usulüyle hazır hale getiriliyor.

Son dakika haberi! Karamürsel'de kadınların tarhana mesaisi başladı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhana imece usulüyle hazır hale getiriliyor.

Tepeköy Mahallesi'nde kış hazırlıklarını sürdüren Nermin Dinç (82), AA muhabirine, her yıl eylül ayında komşularıyla tarhana yaptıklarını belirtti.

Tarhana sayesinde sofraların lezzetini artırdıklarını aktaran Dinç, tarhana yapımını annesinden öğrendiğini kaydetti.

Dinç, çocuklarına ve torunlarına da tarhana yapımını öğrettiğini, bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Tarhana şifa kaynağı"

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi tarhananın, şifa kaynağı olduğunu ifade eden Dinç, "Tarhana yapımı zahmetli bir iş. Bütün günü tarhanaya ayırıyoruz. Tamamen organik olarak hazırlanan tarhanayla ev ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Karamürsel, Tepeköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karamürsel'de kadınların tarhana mesaisi başladı - Son Dakika

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