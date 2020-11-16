Son dakika haberi... Kars'ta iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyü ile Selim ilçesine bağlı Karaçayır köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

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