Kartal'da, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirilen evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Çarşı Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan kontrolde içeriden yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği tespit edildi.
Eve yapılan operasyonda, Ş.K. ve D.S gözaltına alındı. Aramalarda, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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