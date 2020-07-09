Son dakika haberi: Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika haberi: Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındıKAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen Suriye uyruklu B.A.'nın oturduğu 3 katlı apartman, karantinaya alındı.
Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı
KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen Suriye uyruklu B.A.'nın oturduğu 3 katlı apartman, karantinaya alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli B.A., yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada B.A.'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine B.A.'nın oturduğu 3 katlı bina, karantinaya aldı. Polis apartmana şerit çekerek, giriş çıkışları engelledi. Apartmanda oturan 10 ailenin ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:32 Kaynak: DHA
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